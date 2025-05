La ricetta della Domenica: i Quadrotti al Limone

I quadrotti al limone, amati per il loro equilibrio tra la consistenza burrosa di una base fragrante e la morbidezza acidula di una crema profumata, rappresentano un piacere genuino, perfetto per concedersi una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. La loro preparazione, sorprendentemente facile, regala un risultato di grande soddisfazione, capace di portare un tocco di allegria sulle nostre tavole.

Ingredienti

La magia dei quadrotti al limone risiede nella purezza dei suoi componenti. Ecco gli ingredienti necessari per realizzare questa delizia:

Per la base

200 g di farina bianca tipo 00

100 g di burro freddo

50 g di zucchero a velo

1 tuorlo d’uovo

Un pizzico di sale

La scorza grattugiata di mezzo limone (facoltativo, per un tocco extra di profumo)

Per la crema

200 g di zucchero semolato

Il succo di 3 limoni medi (circa 100-120 ml)

La scorza grattugiata di 2 limoni medi

3 uova intere

1 tuorlo d’uovo

30 g di farina bianca tipo 00 (o amido di mais per una versione adatta a chi ha intolleranze al glutine)

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Preparazione

La creazione dei quadrotti al limone si sviluppa in due fasi armoniose: la preparazione della base croccante e la cottura della crema vellutata.

Come preparare la base

In una ciotola, unite la farina setacciata con lo zucchero a velo e il sale. Incorporate il burro freddo tagliato a pezzetti e lavorate con le mani fino ad ottenere un composto che ricorda la sabbia. Aggiungete il tuorlo (e la scorza di limone, se la utilizzate) e impastate rapidamente fino a formare un panetto liscio. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino a raggiungere uno spessore di circa 5 millimetri. Foderate una teglia quadrata di circa 20×20 cm con carta forno. Adagiatevi la pasta, facendola aderire bene ai bordi e rimuovendo l’eccesso. Bucherellate il fondo con una forchetta. Cuocete la base in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, finché non assume un colore leggermente dorato.

Come preparare la crema

In una ciotola, sbattete le uova intere e il tuorlo con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete la farina setacciata (o l’amido di mais) e il sale, mescolando delicatamente per evitare grumi. Unite il succo e la scorza grattugiata dei limoni, mescolando fino ad ottenere una crema omogenea. Versate la crema sulla base di pasta frolla precotta e infornate nuovamente a 160°C per circa 25-30 minuti, o finché la crema non si sarà solidificata e avrà assunto un leggero colorito dorato in superficie. Sfornate i quadrotti e lasciateli raffreddare completamente nella teglia prima di tagliarli a quadrotti e spolverarli con zucchero a velo, se lo desiderate.

Consigli per una conservazione ottimale

Per preservare al meglio la freschezza dei vostri quadrotti al limone, una volta raffreddati, riponeteli in un contenitore ermetico e conservateli in frigorifero per un massimo di 3-4 giorni. Se preferite conservarli più a lungo, potete congelarli singolarmente, avvolgendoli con cura nella pellicola trasparente e poi riponendoli in un sacchetto per alimenti.