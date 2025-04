La ricetta della domenica: Muffin alle fragole

Con l’arrivo della primavera e l’esplosione di colore e profumi che la caratterizzano, la cucina si arricchisce di ingredienti freschi e vivaci. Tra questi, le fragole spiccano per la loro dolcezza e versatilità, prestandosi a innumerevoli preparazioni, dai dessert più elaborati a golose colazioni e merende. Oggi vi proponiamo una ricetta intramontabile, i muffin alle fragole, un piccolo gioiello della pasticceria casalinga che saprà conquistare grandi e piccini con la sua semplicità e il suo sapore delicato.

Ingredienti

La qualità degli ingredienti è fondamentale per la riuscita di qualsiasi ricetta, e i muffin alle fragole non fanno eccezione

250 g di farina 00

150 g di zucchero semolato

2 uova medie

120 ml di latte

80 ml di olio di semi (o burro fuso raffreddato)

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

Un pizzico di sale

200 g di fragole fresche, pulite e tagliate a pezzetti

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Procedimento

La preparazione dei muffin alle fragole segue un metodo semplice e veloce, che prevede la lavorazione separata degli ingredienti secchi e umidi, per poi unirli delicatamente.

In una ciotola capiente, setacciate la farina con il lievito e il sale. Aggiungete lo zucchero e mescolate bene con una frusta a mano per amalgamare gli ingredienti. In un’altra ciotola, sbattete leggermente le uova con il latte e l’olio (o il burro fuso). Versate gli ingredienti umidi nella ciotola con gli ingredienti secchi e mescolate delicatamente con una spatola o un cucchiaio di legno, solo fino a quando gli ingredienti non saranno appena amalgamati. Non lavorate troppo l’impasto, altrimenti i muffin risulteranno gommosi. Incorporate delicatamente le fragole tagliate a pezzetti all’impasto. Distribuite l’impasto in pirottini di carta o in uno stampo da muffin imburrato e infarinato, riempiendoli per circa 2/3. Infornate in forno preriscaldato a 180°C (forno statico) per circa 20-25 minuti, o fino a quando i muffin saranno dorati e uno stecchino inserito al centro ne uscirà pulito. Sfornate i muffin e lasciateli raffreddare nello stampo per qualche minuto, quindi trasferiteli su una griglia per farli raffreddare completamente. Se desiderate, spolverate con zucchero a velo prima di servire.

Consigli per muffin perfetti

Per ottenere dei muffin alle fragole soffici e deliziosi, ecco alcuni consigli utili: