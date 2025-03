La ricetta della domenica: la torta arcobaleno

La torta arcobaleno, con i suoi strati colorati e l’aspetto festoso, è diventata un simbolo di gioia e celebrazione. Perfetta per compleanni, feste a tema o semplicemente per portare un po’ di allegria in tavola, questa torta conquista grandi e piccini con il suo mix di sapori e colori vivaci.

Ingredienti

Per le basi: 450 g di farina 00 450 g di zucchero 450 g di burro a temperatura ambiente 6 uova grandi 2 cucchiaini di estratto di vaniglia 1 bustina di lievito per dolci Coloranti alimentari in gel (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola)

Per la crema: 500 g di mascarpone 400 ml di panna fresca liquida 180 g di zucchero a velo Codette e confetti colorati per decorare



Procedimento

Preparazione delle basi

In una ciotola, lavorare il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Unire l’estratto di vaniglia. In un’altra ciotola, setacciare la farina con il lievito e aggiungerla gradualmente al composto, mescolando fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dividere l’impasto in sei ciotole separate e aggiungere i coloranti alimentari in gel, mescolando fino ad ottenere colori uniformi. Versare ogni impasto in una tortiera imburrata e infarinata (diametro 20 cm) e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti. Lasciar raffreddare completamente le basi.

Preparazione della crema

In una ciotola, lavorare il mascarpone con lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema liscia. In un’altra ciotola, montare la panna fresca liquida e incorporarla delicatamente alla crema di mascarpone.

Assemblaggio della torta

Alternare gli strati di base con la crema, iniziando con il colore che si preferisce. Ricoprire l’intera torta con la crema rimasta e decorare con codette e confetti colorati.

Consigli utili