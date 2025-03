La ricetta della domenica: torta mimosa

La torta mimosa, con il suo soffice pan di spagna e la crema chantilly, è il dolce simbolo della Festa della Donna e non solo. Un’esplosione di gusto e delicatezza.

Nata negli anni ’50 in un ristorante di Sanremo, la torta mimosa trae ispirazione dal fiore omonimo, simbolo di forza e femminilità. La sua forma e il colore giallo intenso richiamano i fiori di mimosa, regalati alle donne in occasione della loro festa.

Ingredienti

Per il pan di Spagna: 6 uova 180 g di zucchero 180 g di farina 00 1 pizzico di sale Scorza di limone grattugiata

Per la crema chantilly: 500 ml di latte intero 4 tuorli 120 g di zucchero 40 g di farina 00 1 baccello di vaniglia 250 ml di panna fresca da montare

Per la bagna: 100 ml di acqua 50 g di zucchero Liquore a piacere (es. limoncello)



Procedimento

Montare le uova con lo zucchero e la scorza di limone, aggiungere la farina e il sale, cuocere in forno a 180°C per 30 minuti. Scaldare il latte con la vaniglia, a parte mescolare tuorli, zucchero e farina, versare il latte caldo e cuocere fino ad addensare, far raffreddare e aggiungere la panna montata. Sciogliere lo zucchero in acqua calda, aggiungere il liquore. Tagliare il pan di Spagna in tre dischi, bagnare con la bagna, farcire con la crema, ricoprire la torta con la crema e decorare con cubetti di pan di Spagna.

Conservazione

La torta mimosa si conserva in frigorifero per 2-3 giorni.

Consigli utili