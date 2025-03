La ricetta della domenica: Polpette di Carnevale cilentane

Il Carnevale, con la sua allegria e i suoi colori, porta con sé anche una ricca tradizione culinaria. Tra i piatti più amati e diffusi, spiccano le polpette di Carnevale cilentane, un concentrato di gusto e semplicità che conquista grandi e piccini. In questa versione, ti proponiamo una ricetta speciale, arricchita da patate, uova, prezzemolo e, per i più golosi, un tocco di salame.

Ingredienti per circa 20 polpette

500 g di patate lesse

2 uova

50 g di parmigiano grattugiato

30 g di prezzemolo tritato

50 g di salame (facoltativo)

Pangrattato q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio di semi per friggere

Procedimento

Lava accuratamente le patate e lessale in acqua bollente salata fino a quando saranno tenere. Scolale, lasciale raffreddare e poi schiacciale con uno schiacciapatate o una forchetta. In una ciotola capiente, unisci le patate schiacciate, le uova, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Se desideri, aggiungi anche il salame tagliato a piccoli cubetti. Amalgama bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Preleva piccole porzioni di impasto e forma delle polpette di circa 3-4 cm di diametro. Passa le polpette nel pangrattato, assicurandoti che siano ben ricoperte. In una padella capiente, scalda abbondante olio di semi. Friggi le polpette poche alla volta, rigirandole spesso, fino a quando saranno dorate e croccanti. Scola le polpette su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servile calde, accompagnate da un’insalata fresca o dalla tua salsa preferita.

Consigli utili

Per un sapore più intenso, puoi aggiungere all’impasto un pizzico di noce moscata o un cucchiaio di pecorino grattugiato.

Se preferisci una versione più leggera, puoi cuocere le polpette in forno a 180°C per circa 20-25 minuti, rigirandole a metà cottura.

Per un tocco in più potete aggiungere all’interno un piccolo pezzetto di formaggio, che in cottura si scioglierà creando un cuore filante.

Conservazione

Le polpette di Carnevale si conservano in frigorifero per 2-3 giorni, chiuse in un contenitore ermetico. Puoi anche congelarle da crude o da cotte, e scongelarle all’occorrenza.