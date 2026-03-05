La Polisportiva Basket Agropoli batte il Solofra, Coach Di Concilio: “prestazione super dei ragazzi”

Vittoria schiacciante per la Polisportiva Basket Agropoli, che nello scontro diretto per i play-off batte Solofra 98 a 82. I delfini ipotecano il match già nel primo tempo grazie a un Garcia inarrestabile e ai canestri di Lepre e Palma. Nella ripresa Velicovich ricaccia indietro i tentativi di rimonta ospite, permettendo nel finale l’esordio dei giovani del vivaio. Successo convincente che proietta i cilentani verso le zone alte della classifica.

Soddisfazione dal coach Alberto Di Concilio e dal Presidente Giulio Russo

“È stata una bella partita, devo fare i complimenti ai ragazzi perchè si sono superati – ha detto coach Alberto Di Concilio – hanno messo tantissima energia, sono stati ordinati con una partita con una intensità elevatissima, non era facile, abbiamo retto 40 minuti e quindi vanno grandissimi complimenti a tutti quanti i ragazzi perchè hanno fatto una prestazione super. Una vittoria che ci dà molta più tranquillità adesso, giocheremo sempre partita dopo partita per arrivare penso ai play off e giocarcela alla pari però certamente incontreremo squadre più attrezzate di noi ma cercheremo di fare il possibile per impensierire”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente Giulio Russo: “Veramente una bella partita, molti punti, un buon gioco, abbiamo visto di tutto, contro una squadra che comunque sembrava non arrendersi mai però abbiamo fatto veramente una bella partita e quindi noi come società siamo estremamente contenti anche perchè questo vuol dire che è un bel passo verso i play off. Noi ci godiamo questo bel momento, sabato andremo a giocarci una buona partita contro Portici e quindi guardiamo avanti con tanta fiducia”.