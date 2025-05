La Gelbison si prepara alla finale play-off

Domenica alle ore 16:00, presso lo stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison affronterà il Cassino nell’atto finale dei play-off del girone G di Serie D.

I cilentani arrivano alla sfida dopo la brillante prestazione contro il Savoia. Mister Giampà, nonostante qualche defezione causata dagli infortuni, opterà per il consolidato 3-4-1-2: in porta Colella, linea difensiva con Casella, Viscomi e Accetta; sugli esterni Sognog e Setola; a centrocampo Manzo e Salzano; mentre in avanti Golfo agirà alle spalle di Croce e Dambros.

Gli unici dubbi riguardano le condizioni di Prado, Coscia e Salzano: il recupero del centrocampista è probabile, mentre per gli altri due le possibilità di vederli almeno in panchina restano scarse. La Gelbison cercherà in tutti i modi di chiudere al meglio la stagione, provando a confermarsi come seconda forza del campionato.

L’avversaria

Dopo aver superato la Sarnese, il Cassino è pronto a sfidare la Gelbison in quello che è stato il duello più avvincente del girone G.

La squadra di mister Carcione ha sempre messo in difficoltà i cilentani, pur non riuscendo mai a superarli. Il giocatore più rappresentativo è l’attaccante classe ‘98 Abreu, capace di mettere a segno 17 reti nel corso della stagione.

Nell’ultima sfida disputata al “Giordano”, la Gelbison ebbe la meglio sul Cassino con il risultato di 2-1, una sconfitta che lasciò strascichi nella squadra laziale, non soddisfatta dell’arbitraggio.

Domenica si scoprirà quale delle due compagini si aggiudicherà il “titolo”, seppur ininfluente, di seconda forza del campionato.