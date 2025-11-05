La Gelbison riporta a casa un pezzo pregiato: Ufficiale l’ingaggio di Francesco Pio De Feo

Prosegue a ritmo serrato il lavoro della dirigenza della Gelbison, impegnata nella costruzione di un organico competitivo in vista della prossima stagione sportiva. Il club cilentano ha messo a segno un colpo importante, ufficializzando il ritorno in rossoblù di Francesco Pio De Feo, centrocampista classe 1997.

Un ritorno a casa

Per De Feo si tratta, infatti, di un entusiasta ritorno a casa, avendo già vestito la maglia della Gelbison nella stagione 2016/2017. Un legame mai reciso che si rinsalda ora con la ferma volontà del giocatore di rimettere la propria qualità e la grande determinazione al servizio della squadra e di patron Puglisi.

Reduce da diverse e significative esperienze maturate nel campionato di Serie D, il centrocampista arriva dalla Paganese Calcio, squadra con cui ha militato nelle ultime due stagioni collezionando un totale di 38 presenze.

Il comunicato ufficiale diffuso dalla società di Vallo della Lucania sottolinea l’importanza dell’acquisto:

“La Gelbison comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Pio De Feo, centrocampista classe 1997, proveniente dalla Paganese Calcio. Per De Feo si tratta di un ritorno in rossoblù, avendo già indossato la maglia della Gelbison nella stagione 2016/2017.”

Chi è Francesco Pio De Feo

De Feo è un calciatore duttile e di comprovata esperienza nella categoria. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Vastese, Nocerina, Vastogirardi, Cannara, Gravina, Levico Terme, Nardò e U.S. Palmese 1914.

Con il suo ingaggio, la Gelbison si assicura un elemento in grado di dare sostanza e qualità al centrocampo. La società ha dato il benvenuto a Francesco Pio De Feo, “augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia” rossoblù.