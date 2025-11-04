La Gelbison inizia la sua ricostruzione: ufficiale l’arrivo di Francesco Semeraro

La Gelbison muove i primi passi concreti verso la riorganizzazione e il rafforzamento della propria rosa. Il club vallese ha ufficializzato, tramite i propri canali social, l’ingaggio di Francesco Semeraro, difensore nato nel 2001. Questo annuncio segna l’inizio della fase di ricostruzione della squadra, con l’obiettivo di rendere il gruppo più competitivo per il proseguo della stagione.

Qualità ed esperienza per la difesa di Agovino

L’arrivo di Semeraro è mirato a incrementare la solidità e l’affidabilità del reparto arretrato a disposizione dell’allenatore Agovino. Pur essendo un calciatore giovane, il difensore porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nelle categorie professionistiche.

Il comunicato ufficiale del club sottolinea le ragioni di questa scelta: “Con il suo arrivo, la Gelbison aggiunge qualità, dinamismo ed esperienza a una difesa già solida, confermando la volontà della società di rafforzare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione”.

La carriera del neo acquisto rossoblù

Francesco Semeraro, originario di Fasano, ha recentemente militato tra i professionisti, vestendo la maglia del Rimini in Serie C nell’ultima stagione. La sua esperienza non si limita a quest’ultima parentesi: in precedenza, con il Gubbio, ha collezionato oltre venti presenze, contribuendo in modo significativo al raggiungimento dei play-off promozione.

Il percorso formativo del difensore è iniziato nel prestigioso settore giovanile della Roma. Nel corso della sua carriera professionistica ha inoltre indossato le divise di Ascoli, Cavese e Grosseto.

Nel complesso, Semeraro vanta un totale di oltre settanta presenze tra i professionisti, un dato che evidenzia la sua familiarità con il calcio di categoria e la sua capacità di affrontare contesti agonistici elevati. L’ingaggio si configura, dunque, come una mossa strategica per fornire a mister Agovino un elemento giovane ma già dotato di una buona esperienza nel calcio di categoria.