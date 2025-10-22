Serie D, è ufficiale: Massimo Agovino nuovo allenatore della Gelbison

La Gelbison ha scelto il suo nuovo condottiero: sarà Massimo Agovino a guidare la squadra nella nuova fase della stagione.

La carriera calcistica

Il tecnico campano, classe 1967, ha iniziato l’annata alla guida della Luparense, e porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in diverse piazze del calcio dilettantistico e professionistico, tra cui Sarnese, Paganese e Fasano.

Agovino ha già diretto il suo primo allenamento con la squadra, immergendosi subito nella nuova avventura rossoblù.

Ad attenderlo, una sfida impegnativa ma stimolante: la trasferta di Lamezia, dove la Gelbison cercherà di ripartire con entusiasmo e determinazione.

La società ha espresso fiducia nel nuovo allenatore, puntando sulla sua esperienza e sul suo carisma per rilanciare le ambizioni della squadra.

Il comunicato ufficiale

La Gelbison comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Agovino.

Tecnico esperto e preparato, Agovino vanta oltre venticinque anni di carriera sulle panchine di club importanti come Cavese, Sorrento, Savoia, Potenza, Terracina, Grosseto, Giugliano, Vastese, Afragolese, Paganese, Sarnese e Fasano.

Allenatore dal profilo carismatico e dal gioco propositivo, Agovino porta con sé una lunga esperienza maturata in piazze ambiziose e realtà blasonate del panorama calcistico nazionale.

“Arrivo a Vallo della Lucania con grande entusiasmo e motivazione – ha dichiarato il nuovo tecnico rossoblù –. La Gelbison è una società seria e strutturata, con una tifoseria passionale e un progetto ambizioso.

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo per costruire qualcosa di importante e regalare soddisfazioni ai nostri sostenitori.”

La società rivolge a mister Agovino un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida della squadra rossoblù. Benvenuto Mister Agovino!