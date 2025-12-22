La Fiamma Olimpica illumina Paestum: tra storia millenaria e spirito sportivo

A cura di Ernesto Rocco

Un connubio perfetto tra storia millenaria e spirito sportivo ha caratterizzato la serata di ieri presso l’area archeologica di Paestum. Il sito Unesco ha ospitato il passaggio della Fiamma Olimpica, un evento che ha richiamato l’attenzione di tanti curiosi.

Una storia millenaria

La cerimonia, svoltasi in un clima di solennità, ha assunto una valenza simbolica: il fuoco, simbolo universale di pace e progresso, ha attraversato il viale dei templi in una cornice scenografica naturale, sottolineando il legame indissolubile tra le radici classiche della Magna Graecia e i valori dell’olimpismo moderno.

Le altre tappe

Tra le tappe della fiaccola anche Bellizzi, Battipaglia e Salerno. Qui il percorso dei tedofori ha attraversato la città dal Forte La Carnale fino alla Zaha Hadid, accompagnato da una folla di curiosi. A fare gli onori di casa il sindaco Vincenzo Napoli, insieme ai rappresentanti del Coni, Paola Berardino e Renato Del Mastro, e al prefetto Francesco Esposito.

Nuovi fondi dal Mit per le chiese del salernitano: interventi in quattro comuni
