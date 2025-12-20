La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 illumina i templi di Paestum

Il 21 dicembre 2025 la Fiamma di Milano Cortina 2026 arriva a Paestum. Un evento unico tra sport e storia antica nei Parchi archeologici di Paestum e Velia.

Fiaccola Olimpica

I Parchi archeologici di Paestum e Velia si preparano a vivere un momento di portata storica e simbolica. Il 21 dicembre 2025, alle ore 18:00, il sito di Paestum accoglierà il passaggio della Fiamma dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evento rappresenta un incontro senza precedenti tra la maestosità dell’architettura antica e il massimo simbolo dello sport mondiale.

Il percorso della fiamma tra mito e storia

La Fiamma Olimpica, riconosciuta universalmente come emblema di eccellenza, coraggio e unità, attraverserà le testimonianze millenarie custodite all’interno dei Parchi. Questo passaggio non è soltanto un atto formale, ma la creazione di un ponte ideale che collega il mito e la storia antica alla contemporaneità dei Giochi. L’illuminazione degli spazi antichi al calar del sole offrirà una scenografia unica, capace di esaltare la forza evocativa di un gesto che si fa portatore di valori profondi quali la speranza e la rinascita.

Modalità di partecipazione e accesso all’evento

L’iniziativa è stata strutturata per essere accessibile a un vasto pubblico, permettendo a visitatori e appassionati di vivere da vicino l’emozione del percorso olimpico.

