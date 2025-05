La Battipagliese cerca l’impresa con il Canosa

Le Battipagliese, dopo la sconfitta maturata sul campo del Canosa per 3-0, domenica al “Provenza” di Macchia, proveranno a ribaltare una qualificazione che sembra ormai scritta.

Probabile formazione

Mister Pietropinto scenderà in campo con l’undici titolare migliore, il modulo di riferimento è il 3-4-3; in porta Trapani, linea difensiva composta da Magliano, Calvanese e Losasso, a centrocampo agiranno Olmos, Formicola, Tomolillo e Moussa, mentre in avanti spazio al tridente composto da Tedesco, Spagnuolo e Ripa.

La Battipagliese sarà chiamata nel difficile compito di ribaltare la partita d’andata, questa volta davanti al proprio pubblico che in massa riempirà il “Provenza” per provare a trascinare i propri calciatori ad un risultato che ormai sembra compromesso.

L’avversaria

Il Canosa forte del risultato dell’andata, proverà a gestire la gara cercando di abbassare i ritmi e contenere la spinta della Battipagliese che sul proprio terreno di gioco proverà a partire subito forte.

Il tecnico Lanotte si affiderà alla stessa squadra che all’andata ha dominato le zebrette, puntando su un mix di qualità ed esperienza che ha permesso alla compagine pugliese di poter sognare un traguardo storico ed eventualmente la promozione in serie D.