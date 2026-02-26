Incidenti sul lavoro: tragica sequenza nel salernitano: due in una settimana

Una nuova “morte bianca” in provincia di Salerno, a sole 24 ore di distanza da un altro fatale incidente sul lavoro. Rocco Costantino, 61 anni, residente a Siano, ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate dopo una caduta da un’altezza di circa cinque metri. L’uomo era impegnato nel completamento della demolizione di un solaio all’interno di un esercizio commerciale in via XXV Luglio, a Cava de’ Tirreni. Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”, l’operaio è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Le indagini dei Carabinieri

A trasportare il 61enne in ospedale è stato un suo coetaneo e compagno di lavoro.

I medici hanno allertato i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari, sotto la guida del tenente colonnello Gianfranco Albanese, sono riusciti a ricostruire la verità e a individuare il cantiere dove l’uomo stava lavorando. L’intera area è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Nocera Inferiore.

Accertamenti sulle autorizzazioni e sulla posizione lavorativa

Le indagini sono attualmente in corso per fare piena luce sulla regolarità dell’intervento edilizio. Gli inquirenti intendono verificare se le opere in corso fossero state regolarmente autorizzate dal Comune e, soprattutto, chiarire la posizione contrattuale della vittima.

Resta da stabilire se il 61enne fosse regolarmente assunto da una ditta o se stesse operando in modo autonomo insieme al collega che lo ha soccorso. Le dichiarazioni di quest’ultimo saranno fondamentali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Il cordoglio delle istituzioni e il monito dei sindacati

Rocco Costantino era una figura molto conosciuta e stimata sia a Siano che a Cava de’ Tirreni. Lascia la moglie e quattro figli. Il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, ha espresso il dolore della comunità:

«A nome mio, dell’Amministrazione e dell’intera comunità ci stringiamo con sincera vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. In questo momento di grande dolore ci stringiamo con sincera vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimendo il più profondo cordoglio alla famiglia Costantino, per la tragica e prematura scomparsa di Rocco, vittima di un incidente sul lavoro».

Anche il fronte sindacale ha fatto sentire la propria voce. Giuseppe Marchesano, segretario generale Filca-Cisl Salerno, ha commentato la tragedia da Milano, dove si trovava per un attivo unitario: