Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: addio al giovane Carmine Albero

Tragedia a Nocera Inferiore, dove un gravissimo incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un giovane di soli 24 anni. La vittima è Carmine Albero, rimasto coinvolto in un fatale episodio mentre svolgeva le proprie mansioni all’interno di un cantiere situato in via Fiano.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il dramma si è consumato intorno alle ore 10:00 di oggi. Il giovane operaio sarebbe stato investito da un camion che, in quel momento, era impegnato in una manovra di retromarcia. L’impatto con il mezzo pesante non ha lasciato scampo al ragazzo, rendendo vani i tentativi di soccorso.

L’intervento dei soccorsi e la constatazione del decesso

Immediato è stato l’allarme lanciato dai presenti, che ha visto l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Nonostante la tempestività dell’intervento e i tentativi di rianimazione, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventiquattrenne. La dinamica esatta del sinistro resta ora al vaglio delle autorità competenti, intervenute per i rilievi necessari a stabilire eventuali responsabilità.

Il cordoglio della comunità e il ricordo della Sarnese

La notizia della scomparsa di Carmine Albero ha scosso profondamente la comunità locale, unita in un sincero sentimento di dolore per una vita spezzata prematuramente sul posto di lavoro. Tra le numerose testimonianze di affetto spicca quella della Sarnese 1926, società calcistica del paese d’origine del giovane, che ha voluto esprimere ufficialmente il proprio cordoglio.

In una nota diffusa dal club, si legge: «Il presidente Aniello Pappacena con la Sarnese 1926 partecipa con profondo dispiacere e vicinanza al dolore per la prematura scomparsa di Carmine Albero, a soli 24 anni». Un messaggio che riflette lo sgomento di un intero territorio di fronte a una fine così ingiusta.