Incidente sulla Cilentana, un mese dopo: avviata raccolta fondi per sostenere la mamma di Nello, rimasto ferito nel sinistro

È passato più di un mese dal tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 18 “Cilentana”, nel tratto tra Pattano e Vallo della Lucania, costato la vita a un uomo di 56 anni e che ha lasciato gravemente ferito Nello Veneri, originario della zona.

L’incidente

L’impatto frontale tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta, avvenuto poco prima delle 23.30, aveva provocato l’incendio di una delle vetture, rendendo immediato e drammatico l’intervento dei soccorsi. Per il 56enne non ci fu nulla da fare, mentre Veneri venne trasportato in condizioni critiche all’ospedale “San Luca”.

Cure di riabilitazione per Nello Veneri

Dopo giorni in coma farmacologico e sotto stretta osservazione a Napoli, Veneri è stato trasferito in un centro di riabilitazione a Isernia, dove ha iniziato un percorso lungo e complesso.

Le sue condizioni, inizialmente gravissime, stanno facendo registrare segnali di miglioramento che hanno restituito speranza ai familiari e agli amici più vicini.

Raccolta fondi per sostenere le cure

A sostenere questo difficile cammino c’è soprattutto la madre, Angelina, che ha deciso di trasferirsi temporaneamente a Isernia per restare accanto al figlio durante i mesi di riabilitazione, stimati tra i sei e gli otto.

Una scelta impegnativa dal punto di vista economico: l’appartamento necessario per il soggiorno ha un costo mensile di 600 euro, una cifra difficile da sostenere con una pensione minima, soprattutto in assenza del marito, scomparso da alcuni anni.

Proprio per questo, amici e conoscenti hanno organizzato una raccolta fondi con l’intento di aiutare la donna ad affrontare le spese indispensabili. Una mobilitazione spontanea, nata nei giorni immediatamente successivi all’incidente e rafforzatasi con l’inizio del percorso riabilitativo di Veneri.

Ecco come contribuire

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione tramite le coordinate indicate per sostenere il percorso di Nello e l’impegno quotidiano di sua madre.

Intestatario: Scelza Angelina

Banca: BCC Magna Grecia S.C. – Vallo della Lucania n. 1

IBAN: IT05T0706676532000000034335