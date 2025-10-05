Tragico incidente sulla Cilentana, tra Pattano e Vallo: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 18 “Cilentana”, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania. Intorno alle 23:20, due automobili, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto è stato di estrema violenza. Una delle vetture, dopo la collisione, ha preso fuoco ed è stata completamente distrutta dalle fiamme, terminando la propria corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, diretti dal capo reparto Nunzio D’Amato, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

Un morto e un ferito

Per il conducente a bordo della Fiat Punto, Luigi Santi, un uomo di 56 anni originario di Pattano, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L’altro automobilista, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Disagi alla circolazione

La circolazione sulla Cilentana è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.