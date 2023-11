Incidente ad Agropoli, auto si ribalta

Incidente stradale questa sera intorno all’una in via Pio X, ad Agropoli. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’intersezione con via Giambattista Vico. Sfortunata protagonista una giovane del posto a bordo di una Fiat Panda.

La dinamica

L’auto, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe impattato forse contro lo spigolo di un marciapiede per poi ribaltarsi e adagiarsi su un lato.

La ragazza è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono intervenuti sul posto per i rilievi.

Per rimuovere il veicolo è stato poi necessario l’intervento di un carro attrezzi.a protagonista dell’incidente non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.