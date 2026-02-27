Incidente a Velina, il sindaco: «Abbiamo il dovere di rendere i luoghi più sicuri»

Il sindaco di Castelnuovo Cilento esprime il suo cordoglio per la morte di Angelina Di Stasi: «Il peso degli interrogativi è più forte per chi come me ha responsabilità istituzionali»

Ernesto Rocco
Incidente Velina

«Non possiamo rassegnarci: come cittadini e come amministratori abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è possibile per prevenire altri incidenti e rendere più sicuri i luoghi in cui viviamo». Così il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, dopo il tragico incidente di martedì a Velina, costato la vita ad Angelina Di Santi.

Incidente a Velina: la richiesta di più sicurezza

Da tempo cittadini e associazioni chiedono un maggior controllo del territorio e più sicurezza in un tratto di strada particolarmente pericoloso. Anche il primo cittadino ha evidenziato la necessità di interventi in zona.

«Siamo turbati e addolorati, e chi, come me, ha responsabilità istituzionali avverte ancora più forte il peso degli interrogativi che un evento così incomprensibile e inaccettabile porta con sé», ha detto D’Aiuto esprimendo il suo cordoglio ai familiari per la tragedia.

Gli interventi

Nell’ultimo anno, l’amministrazione di Castelnuovo Cilento aveva già imposto il limite di velocità a 30 km/h e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. Per questa strada, inoltre, è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Campania e il Comune di Castelnuovo Cilento per un finanziamento di 1,4miolioni di euro, necessario all’adeguamento del tratto urbano di Velina.

