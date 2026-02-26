Incidente a Velina: morta la donna investita in strada

Non ce l’ha fatta Angelina Di Stasi, la 68enne coinvolta due giorni fa in un incidente stradale a Velina, nel comune di Castelnuovo Cilento. La donna, stando alle prime ricostruzioni, stava attraversando la strada all’uscita da un’attività commerciale quando un’auto la travolta. Violento l’urto tanto che la vettura ha riportato danni anche al vetro anteriore.

I soccorsi

Angelina Di Stasi era stata immediatamente soccorsa dall’automobilista e da alcuni presenti che avevano fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che avevano trasferito la malcapitata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Successivamente per lei, visto il grave trauma cranico riscontrato e varie lesioni, si era reso necessario il trasferimento in una struttura napoletana. Purtroppo, però, questa notte è sopraggiunto il decesso.

Il problema sicurezza

Grande il dolore nella comunità di Castelnuovo Cilento, ma anche la rabbia considerato che più volte era stata sottolineata la pericolosità di quel tratto di strada.