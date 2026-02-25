Velina, donna investita nel centro abitato: l’Associazione Codici chiede interventi urgenti e annuncia fondi per 1,4 milioni

L’ennesimo episodio di cronaca riaccende i riflettori sulla pericolosità del tratto urbano di Velina, nel comune di Castelnuovo Cilento. Un grave investimento stradale, che ha visto una donna rimanere ferita in modo grave, ha scosso profondamente la comunità locale, spingendo l’Associazione Codici a una ferma e decisa presa di posizione. L’organizzazione, da tempo impegnata nel monitoraggio della viabilità locale, ha espresso vicinanza alla vittima, trasformando però il cordoglio in una denuncia circostanziata sulle criticità strutturali che affliggono la zona.

Le denunce sulle carenze strutturali e i rischi per i pedoni

Secondo quanto riportato dall’associazione, l’incidente non rappresenterebbe un caso isolato, ma la conseguenza di una serie di problematiche mai pienamente risolte. Codici punta il dito contro le gravi carenze strutturali di un tratto viario caratterizzato da un traffico intenso e costante. Tra le principali criticità rilevate figurano la mancanza di attraversamenti pedonali idonei, un’illuminazione pubblica ritenuta inadeguata e una segnaletica insufficiente per garantire la necessaria attenzione da parte degli automobilisti.

“L’ennesimo investimento stradale nel centro abitato di Velina ci lascia profondamente colpiti”, ha dichiarato l’associazione in una nota ufficiale. “Tuttavia, il dolore non può cancellare la rabbia. Da anni l’associazione Codici denuncia le gravi carenze strutturali di questo tratto urbano di strada a intenso traffico”.

Interventi comunali e necessità di soluzioni radicali

Nell’ultimo anno, l’amministrazione di Castelnuovo Cilento ha adottato alcuni provvedimenti, tra cui la riduzione del limite di velocità a 30 km/h e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. Tuttavia, per Codici si tratta di misure parziali che non hanno scalfito il cuore del problema. L’associazione ribadisce con forza che “questi interventi non erano sufficienti” e che la situazione attuale richiede soluzioni radicali e un incremento della vigilanza da parte della Polizia Municipale per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Svolta per il futuro: in arrivo fondi regionali per 1,4 milioni di euro

Nonostante il clima di apprensione, emergono novità concrete sul fronte della messa in sicurezza. È stata infatti sottoscritta una convenzione tra la Regione Campania e il Comune di Castelnuovo Cilento per un finanziamento di 1.400.000 euro. Questi fondi saranno destinati specificamente all’adeguamento del tratto urbano di Velina, estendendosi fino alla località Santa Chiara.

Codici ha annunciato che manterrà alta l’attenzione sulla gestione di tali risorse, affinché vengano realizzate opere prioritarie come attraversamenti pedonali ad alta luminosità, isole spartitraffico a tutela dei fedeli nei pressi della chiesa e l’eventuale installazione di semafori pedonali a chiamata. “La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta”, conclude l’associazione, confermando l’impegno a vigilare affinché le promesse istituzionali si trasformino in cantieri immediati.