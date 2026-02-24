Incidente a Velina, donna investita mentre attraversa la strada

Paura questa sera intorno alle 18:00 a Velina, nel comune di Castelnuovo Cilento. Una signora del posto che stava attraversando la strada sarebbe stata colpita da un’auto di passaggio.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi insieme ad alcuni presenti che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure alla malcapitata per poi partire in direzione dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La vettura, invece, ha riportato danni al parabrezza.

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della stazione di Vallo Scalo.

Il problema sicurezza

Più volte è stata segnalata la pericolosità di questo tratto di strada tant’è che un anno fa il comune di Castelnuovo Cilento dispose di istituire la zona 30, imponendo un basso limite di velocità, in particolare nel tratto tra via Coppola e via Vigne, tra la Sr447 e la Sr267.

Purtroppo questo provvedimento è servito solo in parte a garantire una maggior sicurezza sull’arteria che attraversa il centro abitato ed è la principale via di collegamento tra la Cilentana, la stazione ferroviaria di Vallo della Lucania – Castelnuovo e i centri velini. Più volte anche l’associazione Codici aveva sollevato il problema.