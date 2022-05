Ennesimo incidente a Velina: Codici chiede interventi

CASTELNUOVO CILENTO. Nel centro di Velina, lungo la strada ex SS447, ieri sera poco prima delle 19.00 tre macchine sono state coinvolte in un sinistro. Per gli occupanti di una delle autovetture coinvolte è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Incidente a Velina: l’intervento di Codici

L’associazione dei consumatori Codici, nella persona del segretario della delegazione Cilento Giuseppe Perillo, ha più volte denunciato la pericolosità di tale tratto di strada, scenario di numerosi incidenti.

Lo scorso dicembre l’associazione ha interessato della problematica anche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha prontamente invitato il Comune di Castelnuovo Cilento ad adempiere agli obblighi di installazione e manutenzione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, nel tratto urbano di competenza dell’ente.

Nonostante i mesi trascorsi il Comune non ha ancora adottato nessun provvedimento per ottemperare alla richiesta del Ministero.