Incendio sulla spiaggia di Capitello, dal Comune: “Bonifica immediata e più telecamere contro i vandali”

Il Comune di Ispani interviene dopo il sequestro della spiaggia di Capitello da parte dei Carabinieri Forestali. Annunciata bonifica e pugno duro contro l'inciviltà

Maria Emilia Cobucci
Ispani sequestro

A poche ore dall’intervento dei Carabinieri Forestali, che nel tardo pomeriggio del 6 marzo hanno posto sotto sequestro un’area di circa 200 metri quadrati sulla spiaggia di Capitello, arriva la ferma presa di posizione dell’Amministrazione Comunale di Ispani. L’Ente ha rotto il silenzio per chiarire la propria posizione e annunciare le contromisure che verranno adottate per tutelare l’integrità del litorale, colpito da quello che appare come un attacco deliberato al patrimonio pubblico.

La condanna dell’Amministrazione: “Un atto vandalico grave”

L’Amministrazione Comunale, informata del sequestro scattato a seguito del rinvenimento di focolai appiccati a cumuli di legname depositati dalle mareggiate, non ha usato mezzi termini per definire l’accaduto. Attraverso una nota, l’Ente ha espresso il proprio sdegno, parlando di “un gesto vandalico grave, compiuto da ignoti, che l’Amministrazione condanna con fermezza così come ogni comportamento che danneggi l’ambiente e il territorio”.

Da palazzo di città evidenziano come l’area colpita non sia solo un tratto di costa, ma un simbolo della bellezza naturale locale, la cui integrità è stata messa a rischio dall’incoscienza di ignoti.

Operazione ripristino: bonifica e istanza di dissequestro

L’obiettivo prioritario del Comune è ora quello di restituire la spiaggia ai cittadini in condizioni di totale sicurezza e decoro. Nonostante i sigilli apposti dai militari, l’Amministrazione ha già tracciato il percorso per il recupero: nei prossimi giorni, infatti, l’area sarà oggetto di una puntuale operazione di bonifica.

Per accelerare i tempi e non compromettere la stagione, l’Ente ha annunciato che “verrà presentata richiesta di dissequestro per ripristinare rapidamente la piena fruibilità del litorale”. Una mossa necessaria per superare l’attuale fase di stallo giudiziario e consentire il libero accesso a una delle zone più frequentate della marina.

Il Comune rivendica l’impegno costante: “Già intervenuti a febbraio”

Nel rispondere all’episodio, l’Amministrazione ha voluto anche respingere eventuali critiche sulla gestione del litorale, ricordando gli sforzi già compiuti nelle settimane precedenti. È stato infatti precisato che lo scorso 25 febbraio, subito dopo le violente mareggiate che avevano riversato detriti sulla sabbia, il Comune era intervenuto tempestivamente. “Come Comune avevamo già effettuato un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e dei materiali trasportati dal mare lungo il litorale”, sottolineano da Palazzo di Città, rivendicando la continuità di un’azione di monitoraggio che oggi viene ferita da un atto doloso.

Più tecnologia per la sicurezza urbana

Il caso della spiaggia di Capitello non resterà senza conseguenze sul piano della prevenzione. Per evitare che simili episodi possano ripetersi e per identificare con certezza i responsabili di futuri illeciti, l’Amministrazione ha confermato un piano di potenziamento del sistema di videosorveglianza. Le nuove telecamere, che copriranno l’intero territorio comunale, saranno lo strumento principale per garantire una maggiore sicurezza urbana e scoraggiare chiunque intenda attentare al decoro del paesaggio di Ispani.

