Capitello, rifiuti in fiamme sulla spiaggia: scatta il sequestro dell’area

Un rogo è stato appiccato nel tardo pomeriggio di oggi sulla la spiaggia della frazione costiera di Capitello, lungo la strada statale 18. Si è trattato nello specifico di una combustione di diversi tipi di materiale tra i quali erano presenti reti, bottiglie, tubi di plastica e altri tipi di oggetti.

Gli interventi

Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i Carabinieri del Nucleo Forestali di Sapri, diretti dal Maresciallo Ordinario Luigi De Berardino, nel corso di un consueto e regolare servizio di pattugliamento e di perlustrazione dell’area.

I fatti

Ad insospettire i militari sono state le colonne di fumo che provenivano dalla spiaggia e che hanno determinato l’intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali. Il rogo aveva interessato già gran parte della spiaggia, in un’area limitrofa alla strada statale 18.

Il rapido intervento dei militari Forestali, degli uomini della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che hanno subito domato il fuoco, ha evitato che le fiamme invadessero tutta la spiaggia e anche la passeggiata che costeggia la statale 18.

Indagini in corso

Subito dopo le operazioni di spegnimento e di bonifica, l’area interessata dal rogo è stata poi sottoposta a sequestro. Spetta ora ai Carabinieri Forestali, tramite le consuete operazioni d’indagine, stabilire cosa è accaduto e identificare i responsabili di tale reato.