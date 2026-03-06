Cilento

Capitello, rifiuti in fiamme sulla spiaggia: scatta il sequestro dell’area

Il rogo aveva interessato già gran parte della spiaggia, in un'area limitrofa alla strada statale 18

Maria Emilia Cobucci

Un rogo è stato appiccato nel tardo pomeriggio di oggi sulla la spiaggia della frazione costiera di Capitello, lungo la strada statale 18. Si è trattato nello specifico di una combustione di diversi tipi di materiale tra i quali erano presenti reti, bottiglie, tubi di plastica e altri tipi di oggetti.

Gli interventi

Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i Carabinieri del Nucleo Forestali di Sapri, diretti dal Maresciallo Ordinario Luigi De Berardino, nel corso di un consueto e regolare servizio di pattugliamento e di perlustrazione dell’area.

I fatti

Ad insospettire i militari sono state le colonne di fumo che provenivano dalla spiaggia e che hanno determinato l’intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali. Il rogo aveva interessato già gran parte della spiaggia, in un’area limitrofa alla strada statale 18.

Leggi anche:

Ponte Soranna a Capitello: lavori ancora in corso dopo un anno, traffico in tilt sulla SS18

Il rapido intervento dei militari Forestali, degli uomini della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che hanno subito domato il fuoco, ha evitato che le fiamme invadessero tutta la spiaggia e anche la passeggiata che costeggia la statale 18.

Indagini in corso

Subito dopo le operazioni di spegnimento e di bonifica, l’area interessata dal rogo è stata poi sottoposta a sequestro. Spetta ora ai Carabinieri Forestali, tramite le consuete operazioni d’indagine, stabilire cosa è accaduto e identificare i responsabili di tale reato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Bruno Mautone

Agropoli, Bruno Mautone alla guida di Democrazia Sovrana Popolare: è il nuovo Commissario Cittadino

L'avvocato Bruno Mautone, già Sindaco di Agropoli e autore best seller, è stato nominato Commissario Cittadino di Democrazia Sovrana Popolare dal Commissario Provinciale Antonio Criscuolo.

“Crimini e delitti”: il fenomeno allarmante dei femminicidi in Italia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Vigili del fuoco

Sassano, auto in fiamme nel centro storico: conducente in ospedale

Si tratta di una Fiat Punto. L’incendio sarebbe partito per cause accidentali

Michele Scudiero

Nasceva oggi Michele Scudiero: il gigante del Diritto Costituzionale che partì da Agropoli

A 90 anni dalla nascita, il ricordo del luminare della Federico II, ex Consigliere RAI e orgoglio cilentano

Unisa

Ricerca: dal MUR 5,4 milioni di euro alle università della Campania per assumere 184 ricercatori

A Salerno 767mila euro. Bernini: "Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse"

Templi Paestum

8 marzo, musei gratis per le donne: ecco le iniziative nei Musei in Provincia di Salerno

Dai Parchi Archeologici di Paestum e Velia, a Eboli, alla Pinacoteca di Salerno al Castello Arechi

Angelo Quaglia

Capaccio Paestum, situazione politico-amministrativa complessa. A InfoCilento parla Angelo Quaglia

A tracciare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia

Cilento Outlet Tulipani

Al Cilento Outlet la primavera prende forma: tulipani, arte e celebrazione della donna

Il Cilento Outlet si trasforma in un giardino incantato con oltre trentamila tulipani a colorare gli spazi

Volcei

Rinascita per l’Antica Volcei: dal Governo quasi mezzo milione di euro per il Parco Archeologico

l Comune di Buccino ottiene 478.128,36 euro dai fondi otto per mille dell'IRPEF per la valorizzazione del Parco Archeologico Urbano Antica Volcei. Leggi i dettagli

Pino Bicchielli

Provincia di Salerno, Bicchielli attacca: «Elezioni subito, stop alla reggenza di comodo»

Pino Bicchielli (Forza Italia) sollecita l'indizione immediata delle elezioni provinciali a Salerno dopo la decadenza di Vincenzo Napoli: «No a reggenze di comodo».

Raffaele Pesce

Terremoto politico nell’Unione dei Comuni: Raffaele Pesce rassegna le dimissioni

Raffaele Pesce rassegna le dimissioni dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Denunciata l'assenza di democrazia e servizi: "Ente svuotato"

Gelbison, pausa per il Viareggio: obiettivo finale di stagione

Al termine dell’allenamento, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Ferreira e Urquiza