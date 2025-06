Incendio sul Monte Bonadies, Codacons: “Ennesima catastrofe ambientale a Salerno, vengano risarciti tutti i danni”

Una nottata intensa per il disastro avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 Giugno nei pressi del Castello Arechi sul Monte Bonadies. Le fiamme hanno devastato circa sei ettari di vegetazione tipicamente mediterranea, distruggendo pinete e macchia, habitat di flora e fauna locale. Tale distruzione rappresenta non solo un danno ambientale, ma anche un elevato rischio di dissesto idrogeologico, a causa dell’assenza di copertura vegetale. Inoltre, il rogo ha deturpato un’area protetta di pregio paesaggistico e archeologico, limitrofa al Castello Arechi, compromettendo significativamente l’offerta turistica e la vivibilità della città. Le cause sarebbero da attribuire all’utilizzo di ieri dei fuochi d’artificio per la festa di Monte Castello a Cava de’ Tirreni.

Il Codacons Campania insiste sul risarcimento

Di tutti i danni e il Codacons Campania si costituirà parte civile. “La nostra decisione di intervenire come parte civile – dichiara l’avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania – è motivata dalla volontà di far valere le ragioni di un’intera comunità danneggiata. Chiederemo il massimo delle pene e adeguati risarcimenti non solo per i danni ambientali, ma anche per le conseguenze economiche, paesaggistiche, turistiche e culturali subite dalla comunità locale”.