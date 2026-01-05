Incendio alla Sineko di Giffoni Valle Piana: vigili del fuoco in azione nella notte

Paura nella serata di ieri a Giffoni Valle Piana per un incendio divampato all’interno della sede della Sineko, azienda di riferimento nel settore ambientale specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti ingombranti. L’allarme è scattato intorno alle ore 21:00, quando il fumo visibile dall’impianto ha fatto scattare le segnalazioni ai numeri di emergenza.

L’intervento dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del rogo sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento locale di Giffoni e dalla sede centrale di Salerno. Data la natura dei materiali trattati dall’azienda, è stato necessario anche l’invio di un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico necessario a fronteggiare le fiamme.

Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

I caschi rossi hanno lavorato intensamente per circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente all’interno dello stabilimento o coinvolgere le aree limitrofe. Una volta domato il rogo principale, le operazioni sono proseguite per qualche ora con le attività di bonifica e il raffreddamento dei materiali combusti.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno originato l’incendio. Nelle prossime ore, completata la messa in sicurezza dell’area, verranno effettuati i rilievi tecnici necessari per stabilire la dinamica dei fatti.