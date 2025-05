Incendio alla Pineta di Eboli: con l’arrivo del caldo torna l’emergenza incendi

Un nuovo incendio ha interessato questa mattina la pineta della Marina di Eboli. L’allarme è scattato con le prime luci dell’alba, richiamando sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti in particolare i mezzi della sede centrale di Salerno, che hanno ricevuto il supporto di un’autobotte proveniente dal distaccamento di Eboli.

L’intervento congiunto delle squadre ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Aree Vulnerabili: Ritorno delle Fiamme nei Medesimi Luoghi

Quanto accaduto alla Marina di Eboli non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di eventi che si ripetono con una certa frequenza. Le autorità hanno infatti evidenziato come l’area colpita dall’incendio sia purtroppo una zona già nota per roghi estivi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco negli “stessi posti appena iniziano i primi caldi” suggerisce una vulnerabilità specifica di queste aree, richiedendo forse una maggiore attenzione alle strategie di prevenzione e monitoraggio.

Nelle scorse ore, complici caldo e vento, roghi si sono segnalati anche a Castellabate e Castelnuovo Cilento.