Incendio a Castelnuovo Cilento: fiamme in località Temponi

Un incendio è divampato, intorno alle ore 23:30 di questa notte, in località Temponi, lungo una collina nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto Vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno originato il rogo.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Municipale, a presidio della zona per garantire la sicurezza e supportare le operazioni di intervento.

L’incendio ha interessato un’area collinare, ma non si registrano danni a persone o abitazioni.