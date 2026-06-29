“InCampo”, approfondimento sul calcio: speciale Mondiali 2026, terza puntata

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale, Alessandro Pippa e Augusto Salerno.

Il programma torna con una nuova veste per questa stagione estiva, lo spazio sarà interamente dedicato ai Mondiali 2026, tra ospiti e collegamenti, i conduttori esamineranno tutto, ma proprio tutto, dei Mondiali.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.