“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 19 Gennaio

Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Walter Coscia centrocampista della Gelbison, Francesco Stasi, portiere U.S. Agropoli e Orlando Romanelli, centrocampista del Novi Velia.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

