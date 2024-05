Il Santa Maria riparte da Ambrogio Quintiero: è lui il nuovo allenatore

Sarà Ambrogio Quintiero il nuovo allenatore della Polisportiva Santa Maria Cilento per la stagione sportiva 2024/25 che vedrà il club giallorosso ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza.

Si riparte dai giovani

La società cilentana, guidata dalla famiglia Tavassi, ha deciso di affidare la panchina a mister Quintiero che ha già guidato brillantemente nelle ultime tre stagioni la Juniores, ottenendo sempre un piazzamento play-off fino all’accesso anche alle Fasi Nazionali, e favorito l’approdo in Prima Squadra di diversi calciatori della Juniores.

“Sono felice della grande opportunità che la famiglia Tavassi mi ha concesso e personalmente è il coronamento di un percorso importante e significativo con questo club – afferma il neo tecnico Ambrogio Quintiero – Ripartiamo senza fare proclami, ma solo promettendo tanto lavoro, impegno e dedizione per questa splendida realtà, con l’obiettivo di riportare il sorriso tra i nostri tifosi”.

La carriera

Ambrogio Quintiero, prima di approdare alla Polisportiva Santa Maria Cilento, ha allenato in passato nei Settori Giovanili del Sapri e dello Sporting Sala, per poi fare l’allenatore in seconda con il Buccino in Eccellenza ed il Francavilla in serie D, prima in qualità di allenatore in seconda e poi di tecnico della Juniores nazionale.

Lo staff tecnico è completato dalle figure professionali Davide Paragano e Marco Meola in qualità di preparatori atletici e del preparatore dei portieri Marco Di Genio.

A mister Quintiero ed al suo staff la società giallorossa augura buon lavoro con l’obiettivo di poter raggiungere insieme traguardi importanti.