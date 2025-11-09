Il Comune di Prignano Cilento rinnova le agevolazioni per le famiglie e i minori ucraini

L’Amministrazione comunale di Prignano Cilento ha approvato una delibera chiave confermando un importante pacchetto di agevolazioni a sostegno delle famiglie e dei minori residenti.

Esenzione tariffe per i servizi scolastici

Il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale, riunitasi sotto la presidenza del Sindaco Chirico Michele , riguarda l’esenzione dalle tariffe per il servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026.

I beneficiari sono due categorie specifiche:

Minori ucraini profughi: L’esenzione è totale per i minori provenienti dal conflitto bellico in Ucraina, iscritti alla scuola materna e alle scuole dell’obbligo del Comune di Prignano Cilento. Il Comune ha ricordato che diversi minori ucraini hanno trovato ospitalità sul territorio dal 2022 e che misure analoghe di gratuità per la mensa erano già state adottate negli anni precedenti.

Famiglie numerose: L’agevolazione è estesa ai nuclei familiari con più di due figli iscritti alla scuola materna e/o alle scuole dell’obbligo del Comune. Per queste famiglie, il servizio di refezione scolastica sarà gratuito per un figlio.

Continuità e copertura finanziaria

La delibera che ha ricevuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , conferma le medesime agevolazioni già previste per l’anno scolastico precedente (con DGC n. 97 del 28.10.2024). In continuità con le precedenti decisioni, l’Amministrazione si farà carico della spesa relativa alla fruizione dei servizi per le categorie individuate.

Il provvedimento specifica inoltre che l’esenzione dal pagamento delle tariffe non inficia quanto stabilito per le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2025, in quanto i costi sono già ricompresi nella percentuale a carico dell’ente. La copertura degli oneri derivanti dalla delibera è garantita dagli stanziamenti del bilancio di previsione.