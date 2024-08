Eboli, voucher per i libri di testo e trasporto scolastico comunale: agevolazioni per le famiglie

La fornitura totale e/o parziale dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado con il sistema dei voucher virtuali è un servizio offerto e dedicato alle famiglie meno abbienti e su proposta del Responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Eboli il termine di presentazione delle istanze on line è prorogato al 10 settembre 2024. Requisiti previsti dalla legge e agevolazioni indicate in una piattaforma dedicata: è tutto in chiaro sul portale istituzionale dell’Ente.

Le iscrizioni

Intanto, sono aperte anche le iscrizioni per la fruizione del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Eboli, per l’anno scolastico 2024/2025, che sarà attivato in osservanza del calendario scolastico regionale.

Anche per usufruire di questo servizio gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza entro la data di venerdì 13 settembre 2024.

Quello del trasporto scolastico, data la vastità del territorio comunale ebolitano che si estende per oltre 138 chilometri quadrati è un servizio da sempre molto utilizzato dalle famiglie ebolitane che abitano in modo particolare nelle zone periferiche estese verso la Piana del Sele.