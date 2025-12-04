Il CAI Montano Antilia presenta “Anima” il primo meeting del Turismo Religioso, il cammino di 7 comuni del Cilento

L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 dicembre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula

Monte Gelbison

Il CAI Montano Antilia porta la Fede e il Paesaggio del Cilento ad “Anima. La magnifica e solenne cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà sabato 6 e domenica 7 dicembre “Anima”, il primo Meeting del Turismo Religioso organizzato dalla Provincia di Salerno. Tra i protagonisti di questa importante vetrina, dedicata alla valorizzazione dei percorsi di fede e spiritualità del territorio, ci sarà anche il Club Alpino Italiano (CAI) di Montano Antilia.

Il Cammino Elea – Gebel El Son – Molpe

I soci del CAI Montano Antilia saranno presenti all’evento per illustrare e promuovere un’iniziativa che coniuga perfettamente fede, storia e amore per l’escursionismo: il “Cammino Elea – Gebel El Son – Molpé”. Un Viaggio tra sette Comuni tra Storia, Fede e Natura. Il Cammino di 110 chilometri suddiviso in cinque tappe è un percorso di notevole interesse storico e naturalistico che si snoda attraverso ben sette Comuni nel Parco Nazionale del Cilento: Ascea Velia, Ceraso, Novi Velia, Montano Antilia, Futani, San Mauro la Bruca e Centola Palinuro.

Il focus dell’incontro

Per l’occasione del meeting religioso, il focus della presentazione sarà sulle tappe di profonda spiritualità che caratterizzano il tragitto. Il Cammino Elea – Gebel El Son – Molpé è infatti costellato di luoghi sacri di grande richiamo per pellegrini e fedeli: -il Santuario della Madonna del Sacro Monte (Monte Gelbison): la meta più alta e significativa, punto di secolare pellegrinaggio e custode di una fede millenaria. -la Scala Santa di Montano Antilia: un luogo di penitenza e devozione, ricco di storia e tradizione locale. -L’Abbazia di Santa Cecilia a Futani: importante testimonianza di architettura e vita monastica del passato. -il Santuario Eucaristico di San Mauro La Bruca: un altro significativo polo di fede e devozione nel cuore del Cilento dove si respira ancora la presenza si San Carlo Acutis.

Padula: al Liceo Pisacane una toccante testimonianza, la figlia di Violeta Senchiu racconta l’impegno contro il femminicidio

Il commento

“Il nostro obiettivo è far riscoprire il Cilento interno attraverso i passi, unendo il fascino delle vestigia storiche di Elea con la profonda spiritualità del Monte Gelbison e delle sue chiese,” commentano dal CAI Montano Antilia. “Questo Cammino è un ponte tra culture e un invito a vivere il paesaggio con rispetto e devozione, toccando luoghi che rappresentano l’anima più autentica della nostra terra.”

Appuntamento a Padula

L’appuntamento a Padula permetterà ai presenti di conoscere i dettagli tecnici, le tappe e le peculiarità del tracciato, rafforzando l’offerta turistica della provincia di Salerno nel campo dei cammini e dei pellegrinaggi. Il CAI Montano Antilia invita tutti gli interessati a partecipare all’evento dandovi appuntamento presso lo stand della Confesercenti Salerno per un viaggio virtuale lungo i sentieri della fede cilentana.

