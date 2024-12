Cilento: il Cammino Elea-Gebel El son-Molpè” toccherà 2 Santuari, ecco quali

Il Cammino Elea-Gebel El son-Molpè toccherà ben due Santuari tra le sette chiese Giubilari della Diocesi di Vallo della Lucania.

Il percorso

Fin dalla sua progettazione, il Cammino che con i suoi circa 110 chilometri collega gli antichi porti di Velia e Palinuro risalendo le antiche Vie fino al Santuario del Monte Gelbison lungo i Fiumi Palistro e Lambro, si è presentato come un cammino storico religioso in essere nel grande patrimonio UNESCO e della Biogeo diversitá del grande territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Ecco i due Santuari

Lo studio meticoloso dei Soci del CAI Club Alpino Italiano di Montano Antilia nel saper unire storia, natura e religione è stato avallato nella giornata di ieri quando si è saputo che la Diocesi di Vallo della Lucania ha scelto ben due Chiese Giubilari lungo il Cammino: il Santuario del Monte Gelbison e il Santuario Eucaristico di San Mauro la Bruca. Non da ultimo la prossima canonizzazione del Beato Carlo Acutis renderà ancora più frequentate le terre del Basso Cilento da quei pellegrini/escursionisti che vorranno immergersi tra natura e religiosità durante l’ ormai imminente apertura dell’Anno Giubilare.

Soddisfazione dal Cai Montano Antilia

Grande soddisfazione da parte del CAI Cilentano di Montano Antilia che con l’aiuto e sinergia delle Amministrazioni Comunali interessate sta mettendo a punto gli ultimi tasselli per un ospitalità ed accoglienza dei pellegrini. Non da ultimo il certosino lavoro per l’inserimento del Cammino in oggetto, con la proficua collaborazione con la Confesercenti Provinciale di Salerno, nella costituenda DMO Destination Management Organization Salerno Provincia UNESCO.

Tanti i progetti in campo per rendere sempre più appetibile il nostro territorio ai tanti turisti di scoprire le nostre ineguagliabili bellezze.