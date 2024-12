Cilento: ecco i 6 luoghi di culto riconosciuti come “Chiese Giubilari”

Come previsto dalla bolla di indizione del Giubileo ordinario 2025 “Spes non confundit” il prossimo 24 dicembre ci sarà in San Pietro a Roma l’apertura della Porta Santa, mentre a partire da domenica 29 in ciascuna Diocesi si avvierà il cammino giubilare. Con decreto dell’8 dicembre scorso, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, il Vescovo di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa ha formalmente riconosciuto quali Chiese Giubilari sul territorio sei luoghi di culto.

Ecco i 6 luoghi di culto

Unitamente alla Cattedrale di San Pantaleone di Vallo della Lucania rientrano tra le Chiese nelle quali sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria per l’intero periodo giubilare la Basilica minore di Santa Maria Assunta a Castellabate, il Santuario della Madonna del Monte di Novi Velia, il Santuario della Madonna del Granato a Capaccio, il Santuario eucaristico di Sant’Eufemia a San Mauro La Bruca e la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino dove sono custodite le spoglie di Sant’Elena.

Verso il Giubileo 2025

Questi luoghi, soprattutto per quanti avranno difficoltà a raggiungere Roma, rappresentano l’opportunità di vivere con pienezza il cammino giubilare facendosi Pellegrini di Speranza affinché “ciascuno possa riscoprire e rafforzare la propria appartenenza a Cristo Signore”.