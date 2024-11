Diocesi di Vallo della Lucania: 5 comuni del Cilento si preparano al Giubileo con il progetto “Yobel”, ecco di cosa si tratta

Partirà l’11 novembre il progetto “Yobel”, un’iniziativa innovativa promossa dall’Ufficio Diocesano per l’Annuncio Cristiano, diretto da Don Gianluca Cariello, e sostenuta con entusiasmo dal Vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. Questo percorso mira a offrire uno spazio di incontro e approfondimento tra vita quotidiana e Parola di Dio, per incoraggiare i partecipanti a camminare con sempre maggiore consapevolezza sulla via del Vangelo.

Gli appuntamenti nel Cilento

Yobel si articolerà in incontri settimanali, ciascuno dei quali si terrà in una diversa località del territorio, favorendo una diffusione capillare sul territorio e una più ampia partecipazione. Gli appuntamenti avranno luogo ogni settimana nelle seguenti parrocchie: a Stio e Roccadaspide il lunedì, ad Alano di Castellabate il martedì, a Centola il mercoledì e a Capaccio Capoluogo il giovedì, sempre nel tardo pomeriggio, per agevolare la partecipazione di giovani e adulti.

Un percorso di riflessione

Tra le novità di questa edizione, anche un percorso di riflessione che si avvale della musica leggera. Grazie alla partecipazione dei giovani del gruppo “Neri per Chiesa”, dieci brani musicali verranno proposti come spunti per una lettura e meditazione di grande impatto spirituale, integrando un linguaggio contemporaneo e avvicinando ulteriormente il messaggio del Vangelo alla quotidianità.

Gli incontri partiranno dall’11 novembre a Stio e Roccadaspide, il 12 novembre ad Alano, il 13 novembre a Centola e il 14 novembre a Capaccio Capoluogo, e continueranno con cadenza settimanale negli stessi giorni e orari.