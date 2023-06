“I Salotti DLiveMedia” arrivano a Castellabate: tra gli ospiti Francesco Montanari e Vittoria Puccini

L’attesa per i salotti culturali DLiveMedia, organizzati dal Comune di Castellabate, sta per giungere al termine. Questi eventi imperdibili sono parte integrante del ricco calendario di eventi di Castellabate ‘900.

Artisti di fama nazionale, attori affermati sul grande schermo e figure importanti della storia cinematografica e artistica del nostro paese avranno l’opportunità di raccontarsi in una conversazione informale con il Professor Roberto Vargiu e la Dott.ssa Barbara Maurano.

Gli appuntamenti: si parte domani con Montanari

Le maestose, storiche e suggestive mura del Castello dell’Abate faranno da cornice a questi appuntamenti culturali ed artistici unici, donando maggiore lustro a Castellabate in occasione del suo 900º anniversario. Il primo appuntamento, in programma per il 30 giugno, sarà dedicato a Francesco Montanari, noto attore romano che ha conquistato il grande pubblico grazie al suo personaggio de “Il Libanese” in “Romanzo Criminale”. Montanari è stato inoltre apprezzato per le sue interpretazioni teatrali e cinematografiche successive.

Il programma

I salotti culturali continueranno il 4 luglio con la partecipazione di Fortunato Cerlino, attore conosciuto da molti per il suo ruolo di Don Pietro Savastano, capo del clan omonimo nella serie televisiva “Gomorra”. Dopo una lunga carriera sulle scene teatrali, cinematografiche e televisive, Cerlino ha raggiunto il successo grazie alla sua interpretazione di questo personaggio amato dal pubblico.

Ad affascinare il pubblico degli appuntamenti con i salotti culturali sarà infine l’attrice fiorentina Vittoria Puccini il 23 luglio. Dopo il suo debutto con Sergio Rubini e il grande successo ottenuto nella serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”, dove ha interpretato il ruolo dell’omonima protagonista, Puccini continua a essere una delle artiste più acclamate in Italia.

Il commento

“Castellabate si prepara a festeggiare in grande stile i suoi 900 anni. Il nostro Castello sarà la location perfetta per questi tre imperdibili e unici salotti culturali, che metteranno al centro non solo i famosi attori Montanari, Cerlino e Puccini, ma anche la storia, l’arte, la cultura e il cinema”, dichiara entusiasta il Sindaco Marco Rizzo.