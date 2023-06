A Castellabate arriva il salotto culturale con Francesco Montanari

A Castellabate non ci si ferma un attimo. Ogni giorno il calendario di eventi per i 900 anni ha qualcosa da mostrare al pubblico. Venerdì 30 giugno, alle 21,30, tocca al cinema grazie ai salotti culturali organizzati da “Dlivemedia” che porterà, nel suggestivo Castello dell’Abate, il noto attore Francesco Montanari.

Montanari a Castellabate

L’evento è il primo di una serie di appuntamenti che vedranno Castellabate al centro dell’attenzione con artisti del mondo dello spettacolo. A rompere il ghiaccio sarà proprio Francesco Montanari, l’artista romano che si racconterà in esclusiva ai microfoni di “coltocircuito” e regalerà anche una performance teatrale a tutto il pubblico. Oltre all’attore, il cartellone d’incontri proseguirà il 4 luglio con Fortunato Cerlino, presso Piazza X Ottobre 1123, e il 23 luglio con Vittoria Puccini, nuovamente al Castello dell’Abate

Dal ruolo del Libanese al teatro

Francesco Montanari è salito alla ribalta sin da giovanissimo, recitando nella popolare serie tv di Sky, Romanzo Criminale, nella quale ha interpretato un ruolo diventato poi famosissimo, come quello del “Libanese” della Banda della Magliana. Da quel momento la sua carriera è iniziata e dai film al cinema, alle fiction in tv, il successo è continuato a crescere. L’artista si è cimentato anche nel teatro con diversi spettacoli orchestrati da registi come Giorgio Albertazzi e Massimiliano Farau.