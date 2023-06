L’iniziativa Arena in Villa: Un’estate ricca di spettacoli alla Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate

Nel cuore di Santa Maria di Castellabate, la Villa Matarazzo si prepara ad accogliere un ricco cartellone di eventi per l’estate 2023 grazie all’iniziativa Arena in Villa. Questa straordinaria manifestazione ospiterà grandi artisti internazionali provenienti dal mondo del teatro, della musica e del cabaret, garantendo spettacoli indimenticabili per tutti i visitatori.

Conferenza stampa di presentazione: Un’anteprima entusiasmante

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta ieri pomeriggio nella suggestiva Villa Matarazzo, dove sono stati presentati i dettagli e il ricco programma degli appuntamenti. Numerose personalità hanno preso parte all’evento, tra cui il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo, il Direttore Artistico Pino Oliva, il Presidente di CilentoMania Orlando Di Scola e il famoso trio comico “I Ditelo Voi”.

Uno spettacolo per ogni gusto: Il programma di Arena in Villa

Il programma degli spettacoli prenderà il via il 15 luglio con uno spettacolo comico firmato proprio da “I Ditelo Voi”, che promette di far scatenare il pubblico con le loro irresistibili gag. Il 22 luglio sarà invece la volta del rinomato compositore e musicista Gigi Finizio, che regalerà una serata emozionante all’insegna della musica.

L’atteso concerto di Gigi D’Alessio si terrà l’6 agosto, mentre l’8 agosto il trio Amedeo Colella, Lino D’Angiò e Alan De Luca terranno le “Lezioni di Napoletanità”, uno spettacolo che esplora l’anima e la tradizione napoletana.

Il 10 agosto, gli amanti della danza potranno godersi il “Dance Festival Live Show”, un’occasione unica per ammirare performance straordinarie. Il 12 agosto sarà invece la volta del cabarettista Peppe Iodice con il suo show “Peppy Night”, che promette risate a non finire.

Il 16 agosto sarà il momento di Franco Ricciardi, cantautore e attore vincitore del prestigioso premio David di Donatello. Il 18 agosto, gli spettatori potranno immergersi nel magico mondo di “Frozen” con uno spettacolo musicale emozionante.

Il 20 agosto sarà la volta del talentuoso rapper e produttore discografico Luchè, che incanterà il pubblico con le sue performance. Il 23 agosto, l’attore cinematografico e teatrale Massimiliano Gallo presenterà “Stasera Punto e a Capo!”, uno spettacolo coinvolgente e appassionante.

Il 26 agosto, la comicità di Biagio Izzo farà divertire gli spettatori con il suo stile unico. Infine, il 9 settembre, ci sarà “Nostalgia ’90”, un evento che farà rivivere ai presenti i successi della musica degli anni ’90.

Un’estate indimenticabile all’Arena in Villa

L’Arena in Villa alla Villa Matarazzo si prepara ad offrire un’estate ricca di emozioni e spettacoli di alto livello. Grazie alla varietà di artisti e performance proposte, il pubblico avrà l’opportunità di vivere serate indimenticabili immerse in un’atmosfera magica. Non resta che segnare sul calendario le date dei propri artisti preferiti e prepararsi a godersi un’estate all’insegna dell’intrattenimento di qualità.