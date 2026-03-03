Guerra nel Golfo, parla lo chef cilentano Michele Cantiello: «Qui la vita procede normalmente»

Continuano a vivere momenti di apprensione i tanti salernitani che si trovano a Dubai a causa della guerra che sta interessando il Medio Oriente. Ma, come già testimoniato ieri dagli imprenditori Italo Santoro e Andrea Vento, la vita procede normalmente.

La testimonianza di Michele Cantiello

A parlare oggi a InfoCilento è lo chef cilentano Michele Cantiello che da tempo lavora negli Emirati Arabi Uniti.

«Da sabato si sentono esplosioni su tutto il litorale di Dubai – spiega – la vita qui continua normalmente. Le attività sono tutte aperte, ci sono momenti della giornata in cui i droni vengono intercettati. Sabato è stata una giornata più intensa, non siamo riusciti a dormire perché hanno cercato di bombardare. Sono stati sparati circa 300 droni e 200 missili. Sono stati colpiti l’aeroporto e un hotel».

«Però la situazione qui è nella normalità – ribadisce – C’è uno scudo aereo che intercetta i droni e i missili. Non c’è assalto ai supermercati e la vita continua senza problemi».

Insomma, nonostante la tensione, nel Paese arabo tutto si svolge regolarmente e la sicurezza è una priorità per il Governo.