Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Il recente inasprimento del conflitto nel Golfo ha generato un clima di profonda incertezza per i numerosi cittadini italiani, tra cui molti salernitani, che si trovano attualmente negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta in gran parte di professionisti, turisti sorpresi dall’improvvisa escalation militare, che ha portato alla sospensione di numerosi collegamenti aerei e a una palpabile tensione internazionale.

Nonostante la vicinanza geografica ai teatri degli scontri, il sentiment che arriva da Dubai e dalle zone limitrofe è un misto di apprensione e fiducia nelle misure di sicurezza locali. I residenti temporanei descrivono uno scenario di guerra inedito per chi è abituato alla stabilità dell’area, ma sottolineano l’efficienza dei sistemi di protezione territoriale.

La difesa tecnologica e il timore dell’escalation

Tra i salernitani che vivono con il fiato sospeso c’è Andrea Vento, imprenditore del settore turistico, che descrive con precisione la situazione sul campo. Sebbene il timore sia innegabile, Vita evidenzia la straordinaria capacità di risposta delle infrastrutture difensive degli Emirati, considerate tra le più avanzate a livello globale.

«Il Paese ha un sistema difensivo controaerea e antidrone più forte del pianeta. In 48 ore sono stati lanciati tanti missili e droni e sono stati neutralizzati. Sono caduti dei detriti che hanno provocato degli incendi ma fortunatamente nessun problema per i turisti e per chi vive qui» spiega l’imprenditore.

L’analisi di Vita si sofferma anche sull’ingente sforzo economico profuso per garantire la sicurezza: «La paura c’è, continua la neutralizzazione dei missili dall’Iran verso le basi Usa, soltanto ieri è stato speso un miliardo di dollari per contrastare questa azione missilistica. C’è quindi paura ma anche consapevolezza perché viviamo in un paese in cui tengono tanto ai cittadini».

Rientri difficili e messaggi di rassicurazione

Non tutti sono rimasti bloccati. Alcuni sono riusciti a far rientro in Italia poco prima che la situazione si facesse critica, come il manager Italo Santoro. La sua testimonianza funge da ponte tra chi è già al sicuro e chi attende ancora di poter imbarcarsi su un volo verso casa.

«Sono riuscito a partire due giorni fa, con uno degli ultimi voli partiti da Dubai – spiega Santoro – sono rientrato in Italia ma sono in continuo contatto con i miei amici che sono rimasti lì, ovviamente c’è apprensione ma anche la consapevolezza che gli Emirati Arabi Uniti sono un paese sicuro».

Il manager tiene a lanciare un messaggio di calma, ribadendo che, nonostante la prossimità geografica al conflitto, la vita quotidiana non è stata stravolta da eventi tragici: «Siamo consapevoli della paura ma credo sia anche giusto tranquillizzare tutti perché lì non ci sono stati episodi gravi. Gli Emirati sono un paese che si trova geograficamente vicino alle zone del conflitto ma al momento è assolutamente sicuro».