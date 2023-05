Cumuli di rifiuti abbandonati da ignoti a Capaccio Paestum. La denuncia dei residenti

Grossi cumuli di rifiuti sono stati abbandonati da ignoti, in via Quistione nel comune di Capaccio Paestum. Si tratta di mobili vecchi, pannelli di legno, di compensato e di altri materiali, di dispositivi vari in disuso e di diversi oggetti rotti. Insomma tutto quello che andava conferito presso le apposite isole ecologiche o interessando gli addetti alla nettezza urbana, è stato abbandonato proprio sul ciglio della strada.

La denuncia dei residenti

I residenti hanno messo in guardia i passanti a causa delle viti, provenienti dai mobili rotti, che finendo sulla strada potrebbero rappresentare un pericolo per le ruote delle automobili e intanto hanno già avvisato, chi di dovere, a bonificare la zona.

Forte l’appello dei cittadini verso le istituzioni a cui continuano a chiedere l’installazione di dispositivi di videosorveglianza e maggiori controlli mirati a fermare l’azione degli incivili.

La necessità di garantire la tutela e la cura del territorio

Risulta fondamentale che tutti i cittadini si sentano responsabili della cura del proprio territorio e della pulizia della città. L’abbandono di oggetti lungo la strada rappresenta un problema grave che deve essere affrontato con urgenza dalle istituzioni competenti e dalla sensibilizzazione di ogni cittadino sulla corretta gestione dei rifiuti. A Capaccio Paestum diverse ormai le segnalazioni che giungono soprattutto dalle contrade rurali.