Rifiuti abbandonati nel verde a Capaccio: scoperta anche carcassa di pecora

Non si ferma l’abbandono di rifiuti e di animali in località Gromola di Capaccio Paestum. Quasi quotidianamente, nella zona, vengono rinvenuti cuccioli di cane abbandonati, talvolta anche in sacchi di plastica, e carcasse di animali morti lasciate lì da qualche proprietario incivile.

La scoperta delle guardie ambientali

Oggi pomeriggio gli uomini del NOETAA (Nucleo Operativo Ente Tutela Ambiente Animali) di Capaccio Paestum e Agropoli sono intervenuti, in seguito alla segnalazione di un cittadino, per rimuovere la carcassa di una pecora.

La scena che si è presentata dinanzi agli occhi dei passanti è stata inquietante: il povero animale, ancora integro, giaceva tra rifiuti di ogni genere e nella zona si sentiva un odore nauseabondo.

Le segnalazioni

I residenti di sono appellati alle forze dell’ordine e alle istituzioni affinché incrementino al più presto i controlli, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, e puniscano i colpevoli.

Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili. Più volte a Capaccio Paestum rinvenute carcasse di animali. Spesso si tratta di bufalini: alcune aziende, infatti, uccidono e poi si disfano degli esemplari maschi che risultano improduttivi