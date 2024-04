Salerno, 25 aprile: sindaco “Essere antifascisti è semplice e bisogna proclamarlo a testa alta ogni giorno”

Democrazia, giustizia e libertà. Sono i valori riaffermati con forza nel corso delle celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione. A Salerno, la tradizionale cerimonia organizzata in occasione del 25 aprile si è aperta con la Santa Messa in suffragio dei caduti presso la Chiesa del Sacro Cuore. A seguire, in piazza Vittorio Veneto, la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione, poi la lettura della “Preghiera della Patria” e il saluto del Prefetto di Salerno con i messaggi commemorativi da parte delle tante autorità e istituzioni presenti.

Un’occasione importante per ricordare il sacrificio delle donne e degli uomini che hanno dato la loro vita per riscattare l’Italia dalla oppressione fascista e dall’occupazione nazista. La cerimonia si è poi conclusa presso il Palazzo della Provincia, dove è stata deposta una corona d’alloro da parte delle Autorità e delle Associazioni Partigiane ai piedi della lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza.