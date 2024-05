La nuova puntata del programma “Una finestra sul mondo” si apre a Corbella, comune di Cicerale, per andare alla scoperta delle erbe spontanee e aromi mediterranei, con l’ambasciatrice del Cilento Giovanna Voria, che spiegherà alle telecamere di Infocilento come utilizzarle in cucina., quali sono le proprietà e loro benefici.

Il programma “Una Finestra sul Mondo” va in onda tutti i mercoledì su InfoCilento, alle ore 21.00, sul canale 79 del digitale terrestre.