Castellabate in lutto: la comunità piange Don Luigi Orlotti

Una tristissima notizia squarcia la giornata del 25 aprile a Castellabate. Don Luigi Orlotti, parroco per anni nella comunità cilentana, è venuto a mancare lasciando tanto sgomento tra i fedeli.

L’impegno per la comunità

Per quasi 40 anni ha servito presso la Chiesa di Santa Maria a Mare, divenendo un personaggio importante e voluto bene da tutta la comunità.

I primi messaggi di cordoglio

Già tanti i messaggi di condoglianze arrivate dalle istituzioni locali. Anche il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, ha manifestato il suo cordoglio: “Il nostro caro Don Luigi ci ha purtroppo lasciato. Una perdita significativa per tutta la nostra comunità. È una notizia che ci rattrista molto. Un doveroso e sentitissimo grazie va a lui per il suo grande operato svolto in questi anni con passione e devozione”