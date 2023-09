Governo, Vietri: “Giovani e Sud tornano ad essere priorità”. Ecco le dichiarazioni

“I giovani e il Meridione tornano ad essere una priorità grazie al Governo Meloni. I decreti legge Caivano e Sud approvati, oggi, dal Consiglio dei Ministri sono un segnale importante per assicurare, da un lato, sicurezza e legalità e, dall’altro, crescita e occupazione. Finalmente si volta pagina“.

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza della Camera.

Le dichiarazioni

“Dopo quanto accaduto a Caivano (Napoli), Palermo ed in altre città italiane era doveroso intervenire per far capire anche ai nostri giovani che chi sbaglia, paga. E’ evidente – sottolinea Vietri – che c’è un’emergenza educativa che richiede risposte immediate. Tanti ragazzi, troppo spesso minori, necessitano di presidi educativi, legalità, cultura, ma soprattutto di ascolto per non intraprendere strade sbagliate che spesso conducono verso la microcriminalità. L’inasprimento delle pene per le baby gang o i giovanissimi che commettono reati e il contemporaneo supporto alle famiglie più in difficoltà sono i passi giusti da fare per contrastare la microcriminalità e il disagio giovanile“.

Conclusioni

“Per quanto riguarda il Sud, l’istituzione della Zes unica è una scelta coraggiosa di questo Governo che si tradurrà in un trattamento amministrativo e fiscale agevolato per le imprese che vorranno investire nelle regioni meridionali creando sviluppo e nuovi posti di lavoro. Con il decreto Sud, infine, sono previste le prime 2.200 assunzioni per il rafforzamento del personale nei Comuni e nelle Regioni rispondendo alle esigenze espresse dai territori” conclude Vietri.