Ancora tagli alla viabilità del sud della Provincia: dal 1° ottobre addio Frecciarossa, Castiello promette battaglia

Dal Primo ottobre sarà soppressa la corsa del Frecciarossa delle 5,25 da Battipaglia. Il treno veloce 9516, fortemente voluto dagli esponenti M5S del territorio, primi fra tutti, dal senatore Francesco Castiello e salutato con gioia dal sindaco della città Cecilia Francese, perché importantissimo per lo sviluppo locale ed un pendolarismo in crescita, fermerà la sua corsa alla fine del mese in corso.

Doppio definanziamento per il sud

A pochi giorni dalla decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definanziare la Galleria San Vito, che attraversa la Strada Cilentana per circa 1500 metri “contravvenendo alla pianificazione predisposta dall’ANAS – scrive il senatore Castiello – la soppressione del servizio del treno Frecciarossa. Senza alcun preavviso. Si ritorna all’assurdo che avevamo combattuto negli anni scorsi.”

Cosa cambia

Dopo la sua soppressione il treno AV anziché da Battipaglia partirà da Salerno. “Si penalizzano di nuovo incomprensibilmente i collegamenti cui una città come Battipaglia – ha concluso Castiello – a forte sviluppo agricolo ed industriale, ha il diritto di pretendere. Chiederemo in Parlamento la ragione di questo sopruso assicurando viva solidarietà alla comunità battipagliese”.